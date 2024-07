Rold Skov è la next big thing del menswear milanese

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Questa storia si divide in due atti. Il primo è andato in scena qualche mese fa in Danimarca, a Copenaghen, durante una cena organizzata da un marchio locale per la Fashion Week. Seduto in una lunghissima tavolata, nel tentativo di socializzare con il resto degli invitati, sono finito a parlare con un ex editore indipendente di New York che adesso gestisce un’azienda di olio in Grecia. Ma non è questo il punto. «ConosciSkow?» mi ha chiesto il mio compagno di cena non appena ha capito da quale parte del mondo provenissi. Non lo conosco, ma estraggo prontamente il telefono e lo cerco su Instagram.