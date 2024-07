Perugia al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024 25 | dettagli e novità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Lunedi 15 luglio alle ore 15.30 avrà inizio ladelvalida per la-2025. Sarà aperta per tutti i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Est (Gradinata), al momento chiusa per ristrutturazione. LedellaVista la chiusura del settore Gradinata, per la Tribuna Laterale (sia lato Nord che lato Sud) è stato applicato un prezzo intermedio tra quello della Curva e quello della Tribuna Centrale con un ribasso del 50%. Ciò sia per la prelazione che per la vendita libera Prezzi ribassati anche over 65/donna (135 euro) e under 14 (112 euro). Un taglio del 50% anche per il gruppo famiglia composto da padre, madre e due figli Under 14 che potranno acquistare il proprio abbonamento per un totale di 282 euro.