Parco torri e scuola di formazione Ecco il progetto all’ex Isotta

(Di sabato 13 luglio 2024) Finalmente l’attesa è finita: giovedì 11 luglio Giuseppe Gorla, proprietario della Saronno città dei Beni Comuni srl, ha presentato con un team di esperti capitanato dall’archistar Cino Zucchi ilcon cui riqualificherà l’exFraschini. Non si è limitato a fornire gli snodi deldal maxiallo spazio per lasenza dimenticare il bosco e la torre dirigenziale ma ha fornito tutti i numeri del Piano integrato d’intervento protocollato lunedì scorso in Municipio. La superficie complessiva interessata dalè di 150 mila metri quadrati dove ci saranno 60 mila metri quadrati destinati a verde pubblico, dove saranno piantumate 5021 nuove essenze (di cui 991 nuovi alberi). Ci saranno 4residenziali e 2 edifici (più una torre) di edilizia cooperativa.