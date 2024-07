Operazione anti-droga nel parco delle Groane | controllate 103 persone e sequestrate 53 dosi di cocaina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Ennesimo blitzdei carabinieri nel, in provincia di Milano. Nella zona boschiva, interessata da fenomeni di spaccio di stupefacenti, è stata effettuata una vastache ha coinvolto i comuni di Cesate, Garbagnate Milanese e Bollate, oltre a otto posti di controllo ad altrettingressi alla zona boschiva. “Le attività nel complesso – comunicano i carabinieri – hanno permesso di controllare 103 soggetti e 48 veicoli, nonché di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti 53die alcuni pezzi di sostanze. La prevenzione e il contrasto del fenomeno dello spaccio nelè unapriorità del Comando Provinciale di Milano, e dall’inizio dell'anno la Compagnia di Rho ha segnalato amministrativamente un totale di 167 soggetti per uso personale di, denunciato a piede libero 11arrestandone altre 9, tutte per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e sequestrando complessivamente circa 100 grammi di, 146 grammi di hashish e 31 grammo di eroina".