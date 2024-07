Nuova vita per il mercato coperto | ecco Fermo Tech

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) In principio c’era un magazzino, al servizio di quello che era il. Oggi quel locale, chiuso da decenni, apre invece verso il futuro, il primo taglio del nastro per ladell’exè per i locali che diventano la casa del laboratorio, un progetto che vede insieme due università, sei partner privati, due imprese fornitrici di tecnologia, cinque ricercatori e tre aree di ricerca. Un progetto che ha mosso i primi passi due anni fa e che è oggi è stato formalizzato in una società consortile con a capo Michele Germani, il docente dell’università Politecnica delle Marche che ci lavora da sempre: "Finalmente abbiamo una sede definitiva e strumenti tecnologici del valore di 500 mila euro, tra stampanti 3D, strumenti per la realtà aumentata e per l’intelligenza artificiale.