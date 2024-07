Niente da fare per Pioli l’Al Ittihad sceglie Laurent Blanc come nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Non sarà Stefanoiltecnico del. Il club saudita ha infatti deciso di affidare la panchina a una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero: l’ex CT della Francia ed ex difensore del Napoli ritrova così i connazionali N’Golo Kanté e Karim Benzema, attaccante che ha già allenato nel suo biennio (2010-2012) alla guida de Les Bleus. L’ex tecnico del Milan non ha ancora trovato una panchina per la prossima stagione dopo l’addio ai rossoneri. Prima dell’annuncio di, l’exdel Milan Stefanoera davvero a un passo dal club arabo, poi però Karim Benzema si sarebbe opposto e avrebbe alimentato alcuni dissidi interni che hanno portato al collasso della trattativa. Secondo Le Parisien, Benzema però voleva Galtieral? Benzema stoppa tutto “Secondo le nostre informazioni, i due uomini, che si conoscono bene e hanno lavorato insieme durante la stagione 2007-2008 a Lione (Galtier era allora assistente di Alain Perrin lì) e condividono alcune conoscenze comuni nel loro entourage, potrebbero nuovamente lavorare diinsieme in questa stagione.