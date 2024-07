Mr Rain La Spezia prima tappa del tour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) La, 13 luglio 2024 - Parte con una piazza gremita di gente il2024 di Mr. Mr.in concerto allaAlla, ladi un lungo giro d'Italia che vedrà il cantante di Desenzano impegnato fino alla fine di novembre nelle principali piazze e palazzetti d'Italia. In piazza Europa, Mattia Balerdi - questo il nome dell'artista - ha alternato i nuovi brani dell'ultimo disco, 'Pianeta di Miller', ad alcuni dei suoi brani più celebri, come 'Fiori di Chernobyl', 'Meteoriti', '9.3', 'A forma di origami', per poi chiudere la propria performance - durata quasi due ore - con il brano più atteso dal pubblico, ovvero 'Supereroi'. .