Montagna | nelle semifinali la squadra di Zannoni sfiderà il Montalto Amatori | Real Scandiano batte Casina ed entra nelle prime quattro Juniores | Gatta supera Carpineti ai supplementari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Si è delineato il tabellone delledel Torneo della: ilospiterà a Vezzano ilmartedì alle ore 21, mentre il Castelnovo Capitale riceverà il Cervarezza mercoledì a Vetto sempre alle ore 21. Questo quadro in virtù dei risultati degli spareggi. Ilhato il Tricoloreper 4-3 nei, dopo che nei 90 minuti regolamentari era finita 3-3. Per ilreti di Cavallini, Berni, Montolli e un’autorete di Gilioli, per il Tricolore a segno Dylan Capasso, Devin Capasso e Bettini. Netto 5-1, invece, del Cervarezza sui campioni in carica del Canossa: pokerissimo con firme di Giorgetti, Fiori (2), Castellacci e Bertolani. Per Canossa gol di Terzi. La finale si disputerà giovedì 25 luglio aalle ore 20.