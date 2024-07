L' unicorno green che piace ai vip sotto la lente della Sec

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Da' che puntava a quotarsi allaSec per il sospetto di operazioni non trasparenti. E' la parabola che, nel giro di tre anni, sta rivoluzionando i piani di Aspiration Partners, fintech statunitense che ha legato a doppio filo i suoi successi iniziali alla sostenibilità. Con sede a Los Angeles Aspiration ha ridisegnato il panorama bancario americano con una carta di debito progettata per gli acquisti sostenibili e conti d'investimento che promettevano la totale esclusione di azioni legate a combustibili fossili. La quotazione in Borsa, con una valutazionesocietà che si aggirava attorno a 2 miliardi di dollari, avrebbe comportato un bel ritorno dal punto di vista economico per una lista di investitori che hanno sostenuto Aspiration per oltre un decennio.