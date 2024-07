LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | scatto di Adam Yates all’inseguimento di Healy

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 10.40 17.14ha 25? di ritardo dae 20? di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 17.14 Questo il momento dell’attacco didopo aver parlato con Pogacar: Pogi: Go now!: ok boss@7 attacks the yellow jersey group#TDFpic.twitter.com/VBvnHviA5h —de(@Le) July 13,17.12 Si volta ripetutamente. Il britannico potrebbe star attendendo l’arrivo di Pogacar 17.12 Mancano 6.5 km all’arrivo. Benha 40? sue 50? sul gruppo maglia gialla. 17.11 Alle spalle di Jorgenson (Team Visma Lease a bike) ci sono Landa ed Hirt (Soudal Quick Step).