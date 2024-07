Le opportunità dalle aziende Lavori stagionali e non solo Ecco tutte le posizioni aperte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Pistoia, 13 luglio 2024 – Nonlavoro stagionale: con l’arrivo dell’estate cresce la domanda di personale anche ine attività che offrono contratti a tempo determinato o indeterminato sul nostro territorio. Ad esempio, un ristorante di Massa e Cozzile offre due posti di lavoro, uno come aiuto cuoco ed uno come lavapiatti. Per il primo è richiesta esperienza nel settore per attività di supporto nella preparazione dei piatti e della linea. Contratto di lavoro full time disposto su turni compresi giorni festivi. Per il secondo è richiesta disponibilità alla pulizia della cucina e conoscenza dell’utilizzo della lavastoviglie professionali. Per candidarsi contattare Giulia Spadoni al 348 0096544 o scrivendo a [email protected]