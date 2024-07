La tempesta riporta l’inverno in Valle Brembana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Le avvisaglie già di primo mattino, vento fortissimo pioggia torrenziale e grandine lasciando sul terreno una coltre bianca. Come se fosse nevicato fuori stagione. Una piccola tromba d’aria quella che si è abbattuta sulle Orobie intorno alle 7. La forte perturbazione che ha colpito la nostra provincia ha portato oltre 100mm di precipitazioni in poche ore in montagna. L’acqua ha gonfiato i fiumi il cui livello si è alzato con il passare delle ore. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per far fronte agli interventi che venivano segnalati. Anche le campagne bergamasche sono rimaste sfregiate dal maltempo. Secondo una prima ricognizione dei tecnici di Coldiretti Bergamo nubifragi, violente raffiche di vento e chicchi di ghiaccio hanno interessato questa mattina soprattutto la, laSeriana e ladi Scalve eImagna.