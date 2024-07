Jordan Pickford l’ultimo dei Mohicani

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 lug – Parliamoci chiaro, i calciatori di oggi sono quanto di più distante dall’uomo comune ci possa essere, non solamente per il diverso tenore di vita, ma soprattutto per il loro atteggiamento che li ha portati a vivere come dei veri alieni, persone con le quali sembra praticamente impossibile trovare un terreno comune di conversazione. Non per passare per il solito vecchio nostalgico dei bei tempi andati, ma, crescendo con altri idoli ed altri avversari, faccio molta fatica ora a provare empatia nei confronti di quasi chiunque indossi una maglia da calcio, sia amica che nemica, quando un tempo persino gli avversari erano sovente assolutamente degni di rispetto e ammirazione.Ma pure in questi tempi nei quali, come ha detto il CT dell’Uruguay Marcelo Bielsa, il nostro sport preferito ha perso ciò che lo ha reso il passatempo più bello del mondo, esiste ancora un’eccezione,dei, tanto per citare il meraviglioso film di Michael Mann interpretato da Daniel Day-Lewis:, l’estremo difensore dell’Everton e dell’Inghilterra.