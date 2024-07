Jasmine Paolini sconfitta in finale a Wimbledon | vince vince Krejcikova 

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Il sogno didi conquistare2024 svanisce nel momento decisivo. Oggi, sabato 13 luglio, la tennista toscana è statain tre set dalla ceca Barbora Krejcikova., protagonista di due settimane memorabili ai Championships, perde così la sua secondaSlam consecutiva, dopo quella del Roland Garros 2024. La toscana merita comunque grandissimi elogi per essere arrivata all’attodel torneo di tennis su erba più prestigioso al mondo, diventando la prima finalista italiana in questa competizione, traguardo raggiunto da Matteo Berrettini nel 2021., che domani sarà ufficialmente la numero 5 del ranking WTA, si è trasformata in una giocatrice davvero completa e si presenterà ai prossimi appuntamenti, a partire dal torneo olimpico che si terrà a Parigi nello Stade Roland Garros, non come una sorpresa, ma come una delle favorite sia in singolare che in doppio, avendo tutte le carte in regola per puntare anche alle WTA Finals.