Ischia e Procida | Controlli dei Carabinieri sulle isole Denunce e sanzioni

Monitoraggio dei porti e dei flussi di turisti, per i Carabinieri ancora un giorno di controlli a Casamicciola. La prima violazione appena inaugurato il servizio presso il porto di Casamicciola. Un 41enne di Battipaglia è stato denunciato per falsa attestazione sulla propria identità. Alla guida di un mezzo pesante, ha fornito ai militari i dati del fratello per nascondere il fatto che la patente fosse scaduta da tempo. Per lui una denuncia, una sanzione salata e il ritiro della patente. Risponderà di atti osceni in luogo pubblico una 43enne ischitana. All'esterno di un bar in piazza Bagni, nel comune di Casamicciola, si è denudata e ha adottato comportamenti molesti nei confronti di altri clienti.