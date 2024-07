Incursioni al cimitero | tombe distrutte e fiori portati via Monta la protesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Viareggio, 13 luglio 2024 – Risveglio amaro per chi, ieri mattina, è andato alcomunale a portare un pensiero ai propri cari defunti. Neanche il luogo sacro per eccellenza, quello in cui riposa chi non c’è più, è stato risparmiato dalla cattiveria gratuita dei vandali. Nella notte, gli incivili ne hanno fatte di ogni: hanno scambiato le foto da una tomba all’altra, distrutto i, portato via gli oggetti d’affezione lasciati dai parenti. Non solo: alcuni fruitori del luogo hanno trovato, tra i vialetti del camposanto, dei pezzi di marmo sbeccati, a testimonianza di qualche sepolcro su cui si è abbattuta ben più della semplice incivilità. Arrivati al, una donna ci guida lungo il vialetto maggiormente colpito dal raid: è quello che corre lungo il muro perimetrale, sul lato che dà sulla via Aurelia Nord.