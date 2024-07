Incendio in un’abitazione | muore il cane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 13 luglio 2024 – Fiamme in un appartamento, perde la vita il, che si trovava dentro casa. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, inin via Enzo Bagnoli, a Castelnovo Monti. Sono partiti i vigili del fuoco con l’Unità cinofila. Purtroppo per il, che si trovava sotto il letto, non c’è stato nulla da fare: è morto a causa dei fumi dell’. Sul luogo si sono portati anche i soccorritori del 118, i carabinieri di Castelnovo Monti e personale del servizio veterinario per il recupero della carcassa del. L’appartamento non è agibile. .