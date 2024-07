Immobiliare | focus su politiche BCE e prospettive 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) L’andamento del compartoin Borsa continua ad essere condizionato dai dati di un mercato che mostra ancora segnali di tentennamento, pur riservando molte promesse per il, in vista di un allentamento dellemonetarie delle banche centrali e di una ripresa del mercato dei mutui e quindi le compravendite di abitazioni. E’ quanto emerge da una serie di ricerche di mercato, pubblicate da alcuni importanti operatori del settore Real Estate. Uno scenario ancora a luci e ombre Secondo l’Osservatorio sul Mercatodi Nomisma, negli ultimi 18 mesi, il mercatoitaliano ha evidenziato segnali di appannamento con una flessione della domanda di acquisto che si è tradotta in una riduzione tendenziale delle compravendite di poco inferiore all’8%.