Il morso di un ragno violino uccide un carabiniere a Palermo

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 - Aildi unha ucciso undi 52 anni. La vittima è deceduta la scorsa notte all'ospedale Cervello dopo essere stato ricoverato mercoledì scorso. Una gita fuori città Franco Aiello, militare del servizio scorte del tribunale di, domenica scorsa aveva trascorso una giornata in campagna, ma quando è rientrato a casa in città ha notato un arrossamento alla caviglia. Le sue condizioni si sono via via aggravate fino al ricovero di mercoledì, fino a precipitare la scorsa notte. Gli amici su Facebook: “Ci mancherai” Gli amici su Facebook scrivono: "Caro Franco qui mancherai a tutti, i ricordi, sono l'arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete.