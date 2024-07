Firenze Acqua calda non è diritto in cella | verifiche del Garante a Sollicciano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildei detenuti ha deciso di avviare degli accertamenti nel carcere di, a causa delle condizioni degradanti in cui versa la struttura. In particolare, ilrà le risposte della magistratura di sorveglianza, che ha respinto le richieste dei detenuti i quali chiedevano la liberazione anticipata, lo sconto o il risarcimento danni, per via della situazione di degrado all'interno dell'istituto. Uno dei detenuti ha addirittura denunciato l'assenza di: "Con riferimento alla mancanza dinel lavandino che si trova all'interno delle camere detentive, ritiene questo magistrato che la fornitura diall'interno dellanon sia unessenziale garantito al detenuto, ma una fornitura che si può pretendere solo in strutture alberghiere", si legge in uno dei ricorsi.