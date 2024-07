Eccellenza Grassina preso Lebrun E il mercato si chiude

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Il colpo di calciopiù importante l’ha fatto ildel presidente Tommaso Zepponi andando a prendere dal Figline il centrocampista Leon, classe 2004. Unmolto impegnato ad allestire la rosa per la nuova stagione di2024-25 con giocatori di spessore per puntare decisamente ai piani alti della prossima stagione. Questa new entry fa salire a dieci unità i giocatori nuovi che indosseranno la maglia del, un lavoro certosino svolto dal direttore sportivo Marco Leo, al suo secondo anno, in sintonia con l’allenatore Marco Cellini. Dieci giocatori in entrata e ben otto in uscita,quasi perfetto, ma sarà da considerare concluso? "Con l’arrivo di, diciamo che il nostroè da ritenersi concluso – puntualizza soddisfatto il diesse rossoverde Marco Leo –.