Chi è davvero Elena Ferrante l’autrice più amata dal The New York Times?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 luglio 2024)è un mistero. Forse per questo motivo ogni sua opera ha qualcosa in più, come se fosse stata scritta da un’entità sovrumana. Fatto sta che con l’incoronazione definitiva del The Newche ha definito L’amica geniale come il libro più bello del secolo, è giusto provare a capire un fenomeno letterario mondiale.è infatti lo pseudonimo (o forse il vero nome, chissà) di una scrittrice napoletana la cui identità è tenuta sotto segreto. E che per un certo periodo è stata anche oggetto di discussioni e ricerche. Forse la più accreditata è quella di Anita Raja, saggista napoletana e moglie di Domenico Starnone. Nonché figlia del magistrato Renato Raja e dell’insegnante di tedesco ebrea sopravvissuta all’Olocausto Golda Frieda Petzanbaum.