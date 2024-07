Caldo estremo soffoca il Centro-Sud Afa e traffico sabato da bollino rosso | città e zone peggiori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 – Il meteo spacca l’Italia in due. Al Nord grandinate violente e allagamenti (ma anche afa) e al Sudsu 11per la calura estrema eanche sull’Alto Adriatico per quello che riguarda il. E’ questa la situazione di un13 luglio che si annuncia difficile trae disagi. E alla domanda ‘fino a quando?’, la risposta per ora è che la settimana prossima sarà ancora più rovente. Quindi dovremo resistere almeno altri 7 giorni prima di tirare un sospiro di sollievo, fino alla prossima ondata. Sommario Al Nord maltempo e allertaal Sudin 11La mappa del meteosulle autostrade Al Nord maltempo e allerta Partiamo dal maltempo al Nord.