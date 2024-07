Calcio femminile buon pareggio per l’Italia in Olanda | serve maggior freddezza per il pass diretto agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Unè arrivato ieri a Sittard (Paesi Bassi), sede del penultimo incontro della fase di qualificazione2025 di. La Nazionale italiana affrontava le forti Oranje in trasferta e il riscontro finale è stato un pari a reti bianche. Un riscontro che, visto l’1-1 tra Finlandia e Norvegia, consente alla formazione di Andrea Soncin di ambire alper la fase finale della rassegna continentale. Nella sfida prevista il 16 luglio al “Druso” di Bolzano contro le finlandesi, le azzurre in caso di vittoria si qualificheranno senzaare dai playoff, a prescindere dal risultato del match tra le olandesi e le norvegesi. Una cosa che avverrebbe anche in caso didelle nostre portacolori e di vittoria dei Paesi Bassi.