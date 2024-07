Buongiorno a tutti…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Alessandroè ufficialmente un calciatore del Napoli. Dopo i colpi Rafa Marin e Spinazzola, a centro abche quello che era il primo obiettivo, quello più importante per il reparto difensivo di Antonio Conte. Il difensore ex Torino, che avrebbe detto anche no alla Juventus, è stato prelevato per 35mln di euro più 5 di bonus. Distrutti quindi tutti gli indugi di Cairo grazie anche al pressing asfissiante sul calciatore di Antonio Conte. “a tutti”, ha twittato ironizzando il presidente Aurelio De Laurentiis, annunciando l’arrivo del difensore. Il difensore della nazionale ieri mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Dopo l’esito positivo delle visite di rito,ha firmato con il club partenopeo un contratto per cinque anni (con una clausola rescissoria da circa 70mln di euro dal terzo anno).