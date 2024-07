Bugetti un mese da sindaca | C’è ancora entusiasmo Daremo più informazioni su cantieri e traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Prato ,13 luglio 2024 – Unfa Ilariaveniva proclamata ufficialmente la primadella storia della città dopo la vittoria al primo turno delle amministrative. E’ già tempo di un primissimo bilancio. Com’è andato questo assaggio di amministrazione? "Mi fa piacere notare che c’ètanto. La gente mi ferma in strada per congratularsi, mi trasmette forza ed energia per affrontare problemi che non sono semplici. In Comune ho fatto tanti incontri, ho parlato con dirigenti e dipendenti, ho incontrato associazioni, consiglieri. E abbiamo iniziato il lavoro con la giunta". Sta andando tutto come si aspettava? "Sì, la macchina organizzativa è complessa ma lo sapevo". Qual è il primo progetto del suo mandato al quale si sta dedicando? "Mi sta a cuore soprattutto il metodo di lavoro, dobbiamo essere attenti alle piccole cose senza dimenticare i grandi progetti.