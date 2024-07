Bonus caldaia in scadenza | le 10 quote di sconto si perdono? La risposta inaspettata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) Il, come ci dice la legge, offre un’opportunità si risparmio spalmata su 10 anni. Cosa cambia dal 2025? L’introduzione della Direttiva Case Green segna un punto di svolta per gli incentivi destinati alle caldaie alimentate con combustibili fossili. A partire dal 2025, le agevolazioni fiscali per l’installazione di caldaie a gas, condizionatori e pompe di calore alimentati da fonti fossili verranno progressivamente eliminate. Cosa succede aldopo il 2024 – (www.cityrumors.it)Questo cambiamento fa parte di un più ampio sforzo europeo volto a ridurre le emissioni di CO2 e a promuovere l’uso di energie rinnovabili. La normativa attuale, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevede la possibilità di beneficiare dell’ecoordinario, regolamentato dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013.