Beach volley Zaytsev Lupo scatenati a Montesilvano! Orsi Toth Bianchi non perdono un colpo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Lo Zar inizia a prendere confidenza con la sabbia e trova il percorso netto nella prima giornata della terza tappa del campionato Italiano diche assegna anche la Coppa Italia.battono 2-0 al primo turno Spadoni/Luisetto, poi ancora 2-0 i nazionali Marchetto/Windisch e infine ancora 2-0 Azaad/Rossi in una partita vibrante che ha messo di fronte i due ex compagni Rossi e. L’altra coppia già in semifinale nel torneo maschile è Alfieri/Andreatta che ha chiuso senza sconfitte la prima giornata mentre si sono persi per strada i grandi protagonisti dei primi due tornei, Spadoni/Luisetto, finalisti a Caorle, usciti al primo turno perdenti e gli azzurri Dal Corso/Viscovich, sconfitti dai campioni d’Italia Benzi/Bonifazi al secondo turno perdenti.