Azione Calenda | Lavoreremo con le opposizioni serve costruire un’area di centro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) ROMA – “Oggi abbiamo riunito la direzione diche ha confermato la nostra linea:centrale, liberale, popolare e la ragionevolezza contro questo scempio per cui la politica e’ ridotta ad uno scontro continuo che non produce niente.con le altre, come ovvio, per i provvedimenti sui temi, ma l’importante oggi e’quest’area delin un Paese dove ci si insulta e basta”. E’ quanto ha affermato Carlo(foto), leader di, dopo la direzione del partito a Roma. L'articolo: “con ledi” L'Opinionista. .