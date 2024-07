Al Pistoia Basket un roster con più stazza fisica da affidare al nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024)– Sono giorni di chiarimenti in casain vista del prossimo campionato di serie A1. La società biancorossa, infatti, ad aprile ha cambiato proprietà e non manca chi, in particolare nella tifoseria, nutre dubbi sull’operazione. Ecco allora che a muoversi per bloccare sul nascere le polemiche sono i vertici della società, il vicepresidente Massimo Capecchi e il presidente Ron Rowan. Il primo ieri, ha rasserenato l’ambiente confermando che il percorso intrapreso sta andando avanti secondo il cronoprogramma stabilito e rispettando tutte le scadenze. Di oggi, 13 luglio, le parole di Ron Rowan, il presidente, dagli Stati Uniti: “Stiamo allestendo unper la prossima stagione che avrà maggioree sarà più versatile – è il commento – guardando a quel che è successo nel passato campionato, sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla.