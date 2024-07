Al Dum Dum Republic il sound internazionale e l’Afro House di Karaba

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiTorna a calcare l’arena sul mare del Dum Dumla lady indiscussa dello scratch, che sta facendo ballare le più grandi piste del mondo e i club più esclusivi. Il dancefloor in riva al mare è pronto ad infiammarsi domenica 14 luglio 2024 alle ore 18 con ilcontagioso ed energico di, DJ personality e Producer, specializzata in musica dance, in particolare Afro. Un’attesa enorme per la special guest, che dominerà la consolle per l’aperitivo cult al tramonto in riva al mare, con l’opening di Dj Rebel. «Il Dum Dumsempre più– esordisce Biancaluna Bifulco, titolare del Beach Club – Una grande famiglia che si allarga a tutto il mondo, aperto alla parità di genere.