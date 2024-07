Addio Juve è tutto finito | UFFICIALE ha firmato con i nerazzurri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 luglio 2024)ntus, adesso è: il giocatore hacon ia titolo definitivo. Si chiude un’era dentro il club bianconero Non è competenza di Cristiano Giuntoli, questa. Ma senza dubbio il nuovo direttore dell’area sportiva dellantus sta guardando a quello che succede nella seconda squadra, la Next Gen. I bianconeri sono stati il primo club in Italia a formare una formazione che dovrebbe essere fatta sopratdi ragazzi da crescere per la prima squadra – e i risultati si sono visti – e che disputa il campionato di Serie C. Giuntoli (Lapresse) – Ilveggente.itA seguire l’Atalanta, l’anno scorso, e il Milan, hanno deciso di intraprendere la stessa via. Vuole dire che il progetto ha evidentemente dato i frutti sperati e anche l’Inter, si vocifera, che l’anno prossimo possa fare la stessa cosa.