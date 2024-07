Una tuta spaziale ispirata a Dune trasforma l’urina degli astronauti in acqua potabile

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una svolta nello spazio: lache riciclainAttualmente, gliutilizzano un dispositivo chiamato indumento ad alta assorbenza per liberarsi nello spazio, ma questo sistema presenta inconvenienti come perdite di liquidi e infezioni del tratto urinario. Le attuali tute spaziali includono una sacca interna per bere, ma la quantità d’è limitata. Con le future missioni spaziali previste, glidovranno trascorrere molto tempo senza accesso a fonti d’, rendendo essenziale trovare nuove soluzioni. Un’idea brillante: ladistillante I ricercatori hanno sviluppato unaintima con un sistema di filtraggio del, che estrae L'articolo Unainproviene da News Nosh.