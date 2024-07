Un Posto al Sole non in onda | la soap partenopea si ferma oggi venerdì 12 luglio perché? Il motivo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il cambio palinsesto Rai per la giornata di12, mette in pausa Unal. La celebreitaliana ambientata a Napolinon va in. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, e cosa vedremo al suo. Unalcancellato12Sarà indubbiamente uninconsueto per i fans UPAS, che dovranno rinunciare all’appuntamento serale su RaiTre. Unalsi prenderà una piccola pausa, che consentirà al terzo canale Rai di collegarsi con lo stadio Louis II di Montecarlo, dove si svolgerà la nona tappa della Diamond League. Tra i campioni in gara stasera c’è l’italiano Gianmarco Tamberi, che agli Europei di Roma ha vinto la Medaglia d’oro nel salto in alto. La competizione di atletica prenderà il via alle 20:00 circa – subito dopo il TG regionale – e ci terrà compagnia fino alle 22:00, quando sarà trasmesso il film documentario “Marx può aspettare”.