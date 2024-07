Togliete la scritta ' La legge è uguale per tutti' dai tribunali | l' ultimo delirio di Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) La follia di Giuseppeè tutta in questa frase: "Togliamo daila'Laper'". Il leader grillino sbrocca sui social dopo la riforma firmata Nordio che cancella il reato di abuso d'ufficio salvando di fattoquei sindaci che in questi anni hanno avuto problemi con la giustizia anche solo per una firma nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Sui social l'ex premier si scatena: "Ora che la proposta di Nordio di abolire il reato di abuso d'ufficio è diventatanon ci resta che eliminare lache campeggia in tutte le aule di giustizia 'Laper'. Sì, eliminiamola definitivamente. Perché quellacorrisponde a una solenne promessa dello Stato di trattarei cittadini con pari dignità, senza distinzioni tra imputati eccellenti e cittadini comuni.