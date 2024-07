Tiro a volo | Mirabile vince la gara del trap alla Coppa del Mondo Junior di Porpetto Sofia Gori seconda in campo femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sorride l’Italia in quel di, località friulana che sta ospitando in questi giorni ladeldi. Riccardoha infatti vinto ladelmaschile, rendendosi artefice di un atto finale davvero positivo. L’azzurrino, che aveva chiuso al quarto posto la fase di qualificazione dopo gli shoot-off con 121/125, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza una volta arrivato nella Finale a sei, mancando complessivamente solo cinque colpi e chiudendo così i conti con 45/50 precedendo così il neutrale Ramir Nikolaev, secondo con 40/50, e lo spagnolo Eduard Salichs, terzo con 32/40. Si è fermato ai piedi del podio invece Matteo D’Ambrosi, il quale si è dovuto accontentare di 26/35 piazzandosi davanti allo spagnolo Cesar Rufo Moreno e al polacco Daniel Krzysztof, rispettivamente quinto e sesto on 22/30 e 16/25.