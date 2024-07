Ti ricordi… Lars Larsson lo svedese che ha lasciato l’Atalanta in bianco ma a Bergamo trovò moglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) È l’estate dei sogni quella del 1984 per i club di Serie A. Napoli impazzisce quando si realizza quello che porta Maradona al San Paolo, il Torino invece prende Leo Junior (strappandolo alla Longobarda, verrebbe da dire), il Milan regala ai tifosi Wilkins, la Fiorentina fa il colpo Socrates, l’Inter invece fa arrivare in Italia Rumenigge. Non vuole essere da meno, neopromossa in Serie A dopo aver vinto il campionato cadetto con Sonetti. Il presidente Bortolotti guarda al Nord Europa, alla Svezia in particolare, prendendo due calciatori: il più affermato è Glenn Peter Stromberg, centrocampista già molto conosciuto, grazie alla Coppa Uefa vinta nel 1982 col Goteborg, al gol rifilato all’Italia nelle gare di qualificazione all’Europeo del 1984, al campionato appena vinto col Benfica.