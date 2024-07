The Penguin | Warner riattiva un sito virale lanciato con The Batman novità in arrivo al Comic-Con

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) La serie, spin-off proprio di The, debutterà su HBO (e in Italia su Sky) il prossimo settembre Mancano pochi mesi al debutto di The, la nuova serie live-action della HBO che spera di recuperare la magia di Thedel 2022. La serie spin-off ha già mostrato il suo minaccioso mondo del crimine attraverso diversi teaser trailer e ora sta impiegando una tattica che i fan conoscono già. Nella giornata di ieri, ilweb "rataalada" di Theè stato aggiornato per la prima volta dopo anni, offrendo un nuovo rompicapo proprio come nel periodo precedente l'uscita del film di Matt Reeves. Ilweb mostra una serie di messaggi istantanei tra criminali anonimi che .