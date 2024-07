Temptation Island 2024 Lino asfaltato dalla single Maika | la reazione di Alessia | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prosegue il viaggio nei sentimenti di, la coppia napoletana tra le protagoniste della dodicesima edizione di. Dopo due falò di confronto richiesti dae rifiutati dal fidanzato, Lina continua nel villaggio dei fidanzati la conoscenza con lapronta a richiedere nuovo falò con il fidanzato: “se non viene scappo per la spiaggia”, la fidanzata di, è chiamata a vedere un nuovo filmato del fidanzato a. Ancora una voltaè vicino allacon cui ha trascorso una gita in barca tra brindisi, balli e chiacchiere. Le immagini fanno imbestialire la fidanzatache lascia il pinnettu pronta a chiedere un terzo falò di confronto.