Superman | James Gunn svela il logo del film

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come Clark Kent che apre la sua camicia a bottoni per rivelare il simbolo dell’Uomo d’Acciaio,hato un nuovodi. Giovedì il regista e co-presidente dei DC Studios ha postato sui social media un one-sheet del prossimo reboot, noto come: Legacy, il primodel nuovo Universo DC che arriverà nelle sale tra un anno, l’11 luglio 2025. “Tra un anno esatto #aprirà in tutto il mondo”, ha scrittocondividendo il nuovo poster disu Instagram. Qui il post. Il primoDC didopo Suicide Squad del 2021 “racconta la storia del viaggio diper riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas”, si legge nella sinossi ufficiale.