Sos carceri I ricorsi dei detenuti di Sollicciano Il giudice | Acqua calda? Non siete in hotel

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 – Ma che fine fanno iex articolo 35 bis presentati dainel carcere di? Finiscono davanti alla magistratura di sorveglianza, che può accoglierli o meno. Può capitare però che le risposte date ai ristretti lascino qualche perplessità: “Con riferimento alla mancanza dinel lavandino che si trova all’interno delle camere detentive, ritiene questo magistrato che la fornitura diall’interno della cella non sia un diritto essenziale garantito al detenuto, ma una fornitura che si può pretendere solo in strutture alberghiere”. Lo scrive il magistrato di sorveglianza Claudio Caretto nell’ordinanza in cui rigetta il ricorso ex 35 bis presentato da un detenuto diche lamenta le scarse condizioni strutturali e igieniche della cella e dell’intera sezione che lo accoglie.