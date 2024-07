Sinner le illazioni sulla sconfitta e la fidanzata Kalinskaya Panatta | Tutte puttanate E non si pretenda la perfezione è noiosa | Intervista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “”: è la sentenza di Adriano. Come le sue stop volley spegnavano tra le corde l’inerzia della pallina, così le sue parole stroncano sul nascere leche da giorni aleggiano intorno a Jannik. Dopo la suacontro Medvedev ai quarti di Wimbledon, sui social e purestampa è partita la caccia: mirino puntatorelazione con la tennista russa Anna Kalinskaja. Qualcuno le ha persino attribuito l’origine del malore che ha debilitatoprima e durante il match. Quasi come se la colpa del numero 1 al mondo sia quella di avere una vita privata e unadi questo tipo di critiche ne sa qualcosa. Ilfattoquotidiano.it lo hato poco dopo la splendida vittoria di Jasmine Paolini, prima italiana in finale a Wimbledon – “Un match molto complicato, ha vinto con la grinta e con la voglia di non arrendersi mai” – e alla vigilia della semifinale di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic: “Non parte assolutamente battuto, è al massimo della sua condizione”.