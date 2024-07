Sancho tregua con Ten Hag Torna ad allenarsi col Manchester United Niente Juve?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024), uno degli obiettivi di mercato dellantus, si sarebbe riconciliato con Ten Hag. Risolto ogni problema con l’allenatore dello, non è più certa la partenza dell’attaccante. Il Daily Mail riporta: “Jadonto adcon ildopo aver dichiarato unanel suo rapporto con Erik ten Hag.ha rifiutato di scusarsi con Ten Hag per aver di fatto bollato il suo allenatore come bugiardo sulle ragioni della sua esclusione dalla rosa delloa settembre. Per quattro mesi è stato costretto ade mangiare da solo, prima di rientrare al Borussia Dortmund in prestito a gennaio. Il 24enne ha fatto fatica all’Old Trafford dopo il trasferimento dal Dortmund per 73 milioni di sterline nel 2021, ma ha ritrovato la forma in Bundesliga e ha impressionato nella corsa del club tedesco alla finale di Champions League, persa contro il Real Madrid”.