Presolana soccorsi per 7 giovani sorpresi dal maltempo | Controllare sempre prima di un’escursione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Castione della. Avevano trascorso la notte al bivacco, poi stamattina (venerdì 12 luglio) hanno cominciato la discesa a valle, ma le condizioni meteorologiche sono peggiorate e si sono trovati in difficoltà. A quel punto hanno chiesto aiuto. Il Soccorso alpino di Clusone è intervenuto pocodelle 8. I soccorritori sono saliti mentre i ragazzi (tutti tra i 18 e 19 anni) stavano comunque scendendo in autonomia. Una volta raggiunto il gruppo nei pressi del rifugio Cassinelli, i soccorritori hanno verificato le condizioni deie, in accordo con la centrale, li hanno trasportati fino al Passo della, dove c’era l’ambulanza per le valutazioni del caso. Un ringraziamento al gestore del rifugio Cassinelli per il supporto alle squadre.