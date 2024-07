Paolini verso la finale di Wimbledon | Proverò a godermela e a divertirmi non sarà una passeggiata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Al termine della semifemminile di singolare più lunga della storia del torneo, Jasmineha battuto in rimonta Donna Vekic (10-8 nel super tie-break del terzo set) approdando alladi2024. Un risultato gigantesco per la 28enne toscana, che si appresta ad affrontare domani nell’ultimo atto dei Championships sull’erba londinese la ceca Barbora Krejcikova. “Non lo so se credo nel destino. Credo che alla fine, quando scendi in campo, a volte in un punto puoi avere fortuna, un nastro, una riga, però quello che conta è lottare su ogni palla, altrimenti diventa difficile vincere le partite, però ci vedo poca fortuna. Il match di oggi era veramente tanto equilibrato, quindi ci sta che un punto andato bene o andato male ti faccia vincere il match.