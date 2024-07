Non si parte senza kit di pronto soccorso | gli italiani sono previdenti e tra le cose che mettono in valigia non dimenticano i medicinali di prima emergenza In estate però vanno conservati con più attenzione Ecco come

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Crema solare, telo mare ma soprattutto, medicine: sembra proprio che una dellealle quali gliinnza per le vacanze non rinuncino, sia portare con sé i farmaci. Tanto che per il 70,2% dei viaggiatoritra leche non posmancare in. A confermarlo è una ricerca condotta da Volotea in collaborazione con Analytics Arts sulle abitudini dei turisti. Viaggi e benessere mentale: per glila vacanza è la vera cura X Farmaci in vacanza:L’indagine, che ha coinvolto consumatori tra i 25 e i 70 anni che hanno preso un aereo nell’ultimo anno, fotografa una consuetudine consolidata: gli