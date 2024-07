Nel Regno Unito viene uccisa una donna ogni tre giorni ma il femminicidio non è ancora un reato specifico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si chiamavano Carol, 61 anni, Hannah, 28, e Louise Holt, 25: madre e due figlie. Martedì scorso l’ex fidanzato di Louise, Kyle Clifford, le ha sorprese a casa, nella cittadina residenziale di Bushey a nord di Londra: le ha legate e poi ha infierito su di loro a colpi di balestra. I soccorsi le hanno trovatein serata, vive ma agonizzanti, e non hanno potuto salvarle. Clifford è fuggito ma la polizia lo ha immediatamente identificato come sospetto e ne ha diffuso nome e foto. Dopo una caccia all’uomo nel quartiere di Enfield è stato trasportato in ospedale, dove di trovain condizioni serie, non è chiaro se ferito dalla sua stessa balestra. Ex soldato, lavorava come guardia giurata, e negli ultimi 6 mesi aveva tormentato Louise dopo la fine della loro relazione.