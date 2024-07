Negli Emirati Arabi si coltivano coralli per ripristinare i fondali marini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

Non lontano dal punto in cui sono attraccati dei superyacht in un porto turistico di Dubai, quasi mille pezzi di corallo, tagliati qualche mese fa, vengono coltivati in quattro acquari all'interno di un laboratorio. Un laboratorio sulla terraferma, collocato nel deserto arabo, può sembrare un luogo improbabile per la rigenerazione delle barrierene. Ma itagliati nello scorso novembre gia? solo un mese dopo erano gia? piu? luminosi di quando erano stati prelevati dal mare. «Dopo poche settimane possiamo iniziare a vedere il segno che il corallo sta iniziando a crescere lentamente dall'alto», dice Ahmed Hamdy, responsabile dell'allevamento.