NASCAR Cup Series dopo Chicago si torna su ovale a Pocono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il caldissimo luglio dellaCupcontinua con il consueto appuntamento in quel di. 160 giri attendono i protagonisti in uno dei tracciati più particolari di tutto il calendario, sede quest’anno del 21mo round della regular season. Si avvicina la fase dei Playoffs, cresce la caccia ad un posto nella Top16 della graduatoria, posizione indispensabile per avere almeno una chance di lottare per il primato da settembre al ‘Championship 4’ di novembre in quel di Phoenix. Il catino che sorge nello Stato della Pennsylvania è stato ribattezzato negli anni ‘Tricky Triangle’. Quest’ultimo prende infatti spunto da tre famosi impianti presenti negli USA per la composizione delle proprie tre pieghe che obiettivamente ricordano un triangolo.