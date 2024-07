L' ultima doppia gaffe di Biden Chiama Zelensky Putin e Kamala Harris Trump

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Joedice di non volere mollare, nonostante due nuovi lapsus che hanno rischiato di rovinargli l'attesissima conferenza stampa alla fine del vertice Nato a Washington, la prima dopo il disastroso confronto tv con lo sfidante per la corsa alla Casa Bianca Donald. Al confronto con i giornalisti, l'81enne commander in chief ha ribadito di essere il candidato "più qualificato" e "l'unico" in grado di battere. Appena prima di entrare nella sala affollata di giornalisti, per la maggior parte americani,ha avuto l'ennesimo lapsus, presentando il presidente ucraino Volodymyrsul palco del vertice Nato come "il presidente".si è ripreso corretto, ma ovviamente lo strafalcione ha fatto il giro dei giornali e dei social media.